Papaya Global
  • Salários
  • Gestor de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gestor de Engenharia de Software

Papaya Global Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Poland mediano de Gestor de Engenharia de Software na Papaya Global totaliza PLN 336K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Papaya Global. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Total por ano
PLN 336K
Nível
L3
Base
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Papaya Global in Poland situa-se numa remuneração total anual de PLN 381,072. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Papaya Global para a função de Gestor de Engenharia de Software in Poland é PLN 336,240.

