Pantheon
Pantheon Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Engenharia de Software na Pantheon totaliza $275K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Pantheon. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Total por ano
$275K
Nível
-
Base
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Bónus
$22.7K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Pantheon?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Pantheon in United States situa-se numa remuneração total anual de $295,530. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Pantheon para a função de Gestor de Engenharia de Software in United States é $274,260.

Outros Recursos