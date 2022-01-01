Diretório de Empresas
Panopto
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Panopto Salários

O salário da Panopto varia de $49,305 em remuneração total por ano para um Operações de Pessoas na extremidade inferior a $201,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Panopto. Última atualização: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vendas
Median $94.1K

Executivo de Conta

Operações de Pessoas
$49.3K
Engenheiro de Software
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Panopto é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Panopto é $94,085.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Panopto

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Stripe
  • Spotify
  • Tesla
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos