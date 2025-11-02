Diretório de Empresas
Pandora
Pandora Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in Canada na Pandora varia de CA$57.6K a CA$81.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Pandora. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Pandora, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na Pandora in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$81,770. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Pandora para a função de Vendas in Canada é CA$57,594.

