Diretório de Empresas
PandaDoc
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

PandaDoc Salários

O salário da PandaDoc varia de $26,928 em remuneração total por ano para um Investigador de UX na extremidade inferior a $150,750 para um Analista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PandaDoc. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $84K
Vendas
Median $111K
Gestor de Engenharia de Software
Median $98.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Assistente Administrativo
$42.7K
Analista de Dados
$151K
Cientista de Dados
$47.8K
Designer de Produto
Median $51K
Gestor de Design de Produto
$82.4K
Gestor de Produto
$52.4K
Recrutador
$55K
Investigador de UX
$26.9K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na PandaDoc é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $150,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na PandaDoc é $54,978.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para PandaDoc

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Netflix
  • SoFi
  • Lyft
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos