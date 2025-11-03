Diretório de Empresas
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Capitalista de Risco Salários

A remuneração total média de Capitalista de Risco in United States na Palo Alto Networks varia de $323K a $443K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Palo Alto Networks. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

$350K - $416K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$323K$350K$416K$443K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Palo Alto Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Capitalista de Risco na Palo Alto Networks in United States situa-se numa remuneração total anual de $442,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Palo Alto Networks para a função de Capitalista de Risco in United States é $323,400.

