Palo Alto Networks
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Palo Alto Networks Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Palo Alto Networks varia de $180K por year para Software Engineer a $684K por year para Distinguished Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $315K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Palo Alto Networks. Última atualização: 11/3/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Ver 4 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Palo Alto Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Cientista de Investigação

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Palo Alto Networks in United States situa-se numa remuneração total anual de $684,140. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Palo Alto Networks para a função de Engenheiro de Software in United States é $316,800.

