O pacote de remuneração in India mediano de Gestor de Produto na Paisabazaar totaliza ₹1.77M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Paisabazaar. Última atualização: 11/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Paisabazaar
Deputy Product Manager
Gurgaon, HR, India
Total por ano
₹1.77M
Nível
Deputy Product Manager
Base
₹1.77M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Paisabazaar?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Paisabazaar in India situa-se numa remuneração total anual de ₹5,354,362. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paisabazaar para a função de Gestor de Produto in India é ₹1,769,113.

