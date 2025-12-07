Diretório de Empresas
Paige.AI
Paige.AI Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in United States na Paige.AI varia de $74.7K a $106K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Paige.AI. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$84.6K - $96.3K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Paige.AI?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recursos Humanos na Paige.AI in United States situa-se numa remuneração total anual de $106,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paige.AI para a função de Recursos Humanos in United States é $74,700.

