Pagaya
Pagaya Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Gestor de Produto na Pagaya totaliza ₪420K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Pagaya. Última atualização: 12/7/2025

Pacote Mediano
company icon
Pagaya
Product Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Total por ano
$125K
Nível
-
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Pagaya?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Pagaya in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪558,408. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Pagaya para a função de Gestor de Produto in Israel é ₪419,662.

