Pagaya
  • Salários
  • Contabilista

  • Todos os Salários de Contabilista

Pagaya Contabilista Salários

A remuneração total média de Contabilista in United States na Pagaya varia de $82.2K a $120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Pagaya. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$94.4K - $108K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$82.2K$94.4K$108K$120K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Pagaya?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista na Pagaya in United States situa-se numa remuneração total anual de $119,770. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Pagaya para a função de Contabilista in United States é $82,215.

Outros Recursos

