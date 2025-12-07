Diretório de Empresas
Paddle
Paddle Engenheiro de Vendas Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Vendas in United Kingdom na Paddle varia de £57.4K a £81.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Paddle. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$87.3K - $99.4K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$77.1K$87.3K$99.4K$110K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Paddle?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Vendas na Paddle in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £81,574. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paddle para a função de Engenheiro de Vendas in United Kingdom é £57,378.

Outros Recursos

