Paddle
Paddle Operações de Marketing Salários

A remuneração total média de Operações de Marketing in Sweden na Paddle varia de SEK 438K a SEK 625K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Paddle. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$52.7K - $61.7K
Sweden
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Paddle?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Marketing na Paddle in Sweden situa-se numa remuneração total anual de SEK 624,768. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paddle para a função de Operações de Marketing in Sweden é SEK 437,872.

