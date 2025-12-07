Diretório de Empresas
PacifiCorp
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

PacifiCorp Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Mecânico in United States na PacifiCorp varia de $104K a $148K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da PacifiCorp. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$118K - $140K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$104K$118K$140K$148K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na PacifiCorp?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na PacifiCorp in United States situa-se numa remuneração total anual de $148,113. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na PacifiCorp para a função de Engenheiro Mecânico in United States é $104,323.

Outros Recursos

