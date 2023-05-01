Outbrain Salários

Diretório de Empresas
O salário da Outbrain varia de $92,816 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $231,915 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Outbrain. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K
Gestor de Engenharia de Software
Median $130K
Analista de Dados
$92.8K

Cientista de Dados
$108K
Tecnólogo de Informação (TI)
$136K
Vendas
$232K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Outbrain is Vendas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain is $119,773.

Outros Recursos