Our Next Energy
Our Next Energy Salários

O salário da Our Next Energy varia de $176,400 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $296,510 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Our Next Energy. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$297K
Engenheiro Mecânico
$176K
Designer de Produto
$245K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Our Next Energy is Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $296,510. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Our Next Energy is $244,800.

