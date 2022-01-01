OTTO Salários

Diretório de Empresas
O salário da OTTO varia de $52,290 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $89,919 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da OTTO. Última atualização: 9/11/2025

Engenheiro de Software
Median $83.5K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $89.9K
Analista de Dados
$52.3K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na OTTO é Cientista de Dados com uma remuneração total anual de $89,919. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na OTTO é $83,510.

Outros Recursos