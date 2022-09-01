Otter.ai Salários

O salário da Otter.ai varia de $183,600 em remuneração total por ano para um Designer Gráfico na extremidade inferior a $200,500 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Otter.ai . Última atualização: 9/10/2025