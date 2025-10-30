Diretório de Empresas
Orsted
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Orsted Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Poland mediano de Engenheiro de Software na Orsted totaliza PLN 282K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Orsted. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por ano
PLN 282K
Nível
L5
Base
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Orsted in Poland situa-se numa remuneração total anual de PLN 320,208. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Orsted para a função de Engenheiro de Software in Poland é PLN 235,439.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Orsted

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Uber
  • Pinterest
  • Roblox
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos