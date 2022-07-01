Diretório de Empresas
Origami Risk
Origami Risk Salários

O salário da Origami Risk varia de $76,500 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $197,010 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Origami Risk. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $106K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $76.5K
Atendimento ao Cliente
$84.6K

Gestor de Projecto
$100K
Vendas
$86.4K
Engenheiro de Vendas
$182K
Gestor de Engenharia de Software
$197K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Origami Risk é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $197,010. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Origami Risk é $100,158.

