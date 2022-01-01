Onfido Salários

O salário da Onfido varia de $110,740 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $195,601 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Onfido . Última atualização: 11/28/2025