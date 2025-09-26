Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in United States mediano de Cientista de Dados na OneMain Financial totaliza $150K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da OneMain Financial. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
OneMain Financial
Manager Analytics
Charlotte, NC
Total por ano
$150K
Nível
-
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na OneMain Financial?

$160K

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Cientista de Dados hjá OneMain Financial in United States er árleg heildarlaun upp á $182,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá OneMain Financial fyrir Cientista de Dados hlutverkið in United States er $150,000.

