Omneky
    Sobre

    Omneky uses advanced deep learning to personalize advertising creative for digital channels. Their machine learning algorithms analyze customer preferences to generate ads that drive engagement.

    omneky.com
    Website
    2018
    Ano de Fundação
    64
    Número de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

