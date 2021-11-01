Diretório de Empresas
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Salários

A faixa salarial da OMERS Private Equity varia de $60,300 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $143,503 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da OMERS Private Equity. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Assistente Administrativo
$62.2K
Cientista de Dados
$112K
Analista Financeiro
$60.3K

Marketing
$96.5K
Engenheiro de Software
$75.2K
Gestor de Engenharia de Software
$144K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na OMERS Private Equity é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $143,503. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na OMERS Private Equity é $85,853.

