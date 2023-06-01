Ver pontos de dados individuais
Omega is a real estate investment trust that invests in long-term healthcare facilities in the US and UK. Its assets are operated by healthcare companies in a triple-net lease structure.
Subscrever a ofertas verificadas.Receberá o detalhe das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais →
Este site está protegido por reCAPTCHA e aplicam-se a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.
Ofertas de Emprego em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos