Omaze
    • Sobre

    Omaze is a social impact fundraising platform that is reimagining the charitable giving experience. We empower world-changing nonprofits by giving anyone the chance to win once-in-a-lifetime prizes.

    http://www.omaze.com
    2012
    210
    $10M-$50M
    Sede

