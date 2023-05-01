OM1 Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da OM1 varia de $140,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $172,860 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da OM1. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $140K
Cientista de Dados
$168K
Gestor de Programa
$168K

Gestor de Engenharia de Software
$173K
FAQs

El rol més ben pagat informat a OM1 és Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $172,860. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a OM1 és de $168,199.

