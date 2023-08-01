Diretório de Empresas
Olympus
Olympus Salários

A faixa salarial da Olympus varia de $54,150 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware no limite inferior a $188,438 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Olympus. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $130K
Contabilista
$72.4K
Engenheiro Biomédico
$99.5K

Analista de Dados
$104K
Engenheiro de Hardware
$54.2K
Marketing
$180K
Engenheiro Mecânico
$97.5K
Designer de Produto
$188K
Gestor de Produto
$93.6K
Vendas
$157K
FAQs

Il ruolo più pagato segnalato in Olympus è Designer de Produto at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $188,438. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Olympus è di $101,696.

