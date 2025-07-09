Diretório de Empresas
Olam
Olam Salários

O salário da Olam varia de $24,460 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $179,100 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Olam. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Contabilista
$24.5K
Engenheiro de Controlo
$101K
Banker de Investimento
$120K

Gestor de Projecto
$179K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Olam es Gestor de Projecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Olam es $110,389.

