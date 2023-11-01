Diretório de Empresas
NZ Transport Agency
NZ Transport Agency Salários

O salário mediano da NZ Transport Agency é $71,740 para um Cientista de Dados . O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NZ Transport Agency. Última atualização: 11/26/2025

Cientista de Dados
$71.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na NZ Transport Agency é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $71,740. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NZ Transport Agency é $71,740.

