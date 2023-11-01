Novibet Salários

O salário da Novibet varia de $19,591 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $32,604 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Novibet . Última atualização: 11/28/2025