Diretório de Empresas
Novetta
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Novetta Salários

O salário da Novetta varia de $107,100 em remuneração total por ano para um Tecnólogo da Informação (TI) na extremidade inferior a $174,125 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Novetta. Última atualização: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tecnólogo da Informação (TI)
$107K
Engenheiro de Software
Median $135K
Gestor de Programa Técnico
$174K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Novetta é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $174,125. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Novetta é $135,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Novetta

Empresas Relacionadas

  • SAS Software
  • Degreed
  • Nextiva
  • ScienceLogic
  • SparkCognition
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/novetta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.