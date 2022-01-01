Novartis Salários

O salário da Novartis varia de $2,460 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $540,000 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Novartis . Última atualização: 10/23/2025