Novartis Salários

O salário da Novartis varia de $2,460 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $540,000 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Novartis. Última atualização: 10/23/2025

Cientista de Dados
Median $150K
Analista de Dados
Median $10.1K
Engenheiro de Software
Median $125K

Gestor de Ciência de Dados
Median $31.5K
Desenvolvimento de Negócio
Median $540K
Arquitecto de Soluções
Median $79.4K
Engenheiro Mecânico
Median $100K
Contabilista
$2.5K
Assistente Administrativo
$14.7K
Engenheiro Biomédico
$229K
Operações de Negócio
$24.4K
Gestor de Operações de Negócio
$269K
Analista de Negócio
$75.3K
Atendimento ao Cliente
$79.6K
Analista Financeiro
$122K
Recursos Humanos
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Consultor de Gestão
$281K
Operações de Marketing
$26.8K
Gestor de Design de Produto
$64.3K
Gestor de Produto
$94.7K
Gestor de Programa
$125K
Gestor de Projecto
$24.9K
Vendas
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Gestor de Engenharia de Software
$163K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Novartis é Desenvolvimento de Negócio com uma remuneração total anual de $540,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Novartis é $97,354.

Outros Recursos