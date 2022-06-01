Novant Health Salários

O salário da Novant Health varia de $44,845 em remuneração total por ano para um Information Technologist (IT) na extremidade inferior a $148,852 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Novant Health . Última atualização: 10/23/2025