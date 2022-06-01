Novant Health Salários

Diretório de Empresas
O salário da Novant Health varia de $44,845 em remuneração total por ano para um Information Technologist (IT) na extremidade inferior a $148,852 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Novant Health. Última atualização: 10/23/2025

Atendimento ao Cliente
$46.4K
Cientista de Dados
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Novant Health é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $148,852. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Novant Health é $46,365.

