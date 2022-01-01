Diretório de Empresas
Nova Credit
Nova Credit Salários

O salário da Nova Credit varia de $110,550 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $174,125 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Nova Credit. Última atualização: 10/23/2025

Engenheiro de Software
Median $135K
Cientista de Dados
$113K
Jurídico
$143K

Marketing
$156K
Gestor de Produto
$174K
Recrutador
$111K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Nova Credit é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $174,125. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Nova Credit é $138,784.

