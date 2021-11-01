Diretório de Empresas
NOV
NOV Salários

O salário da NOV varia de $50,250 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $208,035 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NOV. Última atualização: 10/23/2025

Cientista de Dados
Median $82.5K
Engenheiro de Software
Median $94.5K
Arquitecto de Soluções
Median $149K

Desenvolvimento de Negócio
$191K
Operações de Atendimento ao Cliente
$50.3K
Gestor de Ciência de Dados
$208K
Designer de Produto
$109K
Gestor de Produto
$136K
Gestor de Projecto
$96.9K
Engenheiro de Vendas
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na NOV é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,035. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NOV é $109,450.

Outros Recursos