Nous Salários

O salário da Nous varia de $14,634 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade inferior a $96,515 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Nous. Última atualização: 10/23/2025

Desenvolvimento de Negócio
$14.6K
Consultor de Gestão
$63.6K
Marketing
$60.4K

Engenheiro de Software
$96.5K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Nous é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $96,515. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Nous é $62,009.

