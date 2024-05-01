Diretório de Empresas
Nous
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Nous que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Nous Infosystems is a global IT firm specializing in Digital Transformation, Application Development, Business Intelligence, and Infrastructure Management services for diverse industries.

    nousinfosystems.com
    Website
    1996
    Ano de Fundação
    1,550
    Nº de Funcionários
    $250M-$500M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Nous

    Empresas Relacionadas

    • Facebook
    • Apple
    • Databricks
    • Pinterest
    • DoorDash
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos