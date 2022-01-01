Diretório de Empresas
notonthehighstreet
notonthehighstreet Salários

O salário da notonthehighstreet varia de $112,649 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $146,793 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da notonthehighstreet. Última atualização: 10/23/2025

Gestor de Produto
$113K
Engenheiro de Software
$123K
Gestor de Engenharia de Software
$147K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na notonthehighstreet é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $146,793. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na notonthehighstreet é $122,505.

