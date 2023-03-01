Diretório de Empresas
Notable Health
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Notable Health Salários

O salário da Notable Health varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $280,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Notable Health. Última atualização: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $150K
Gestor de Engenharia de Software
Median $280K
Analista de Dados
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Marketing
$171K
Gestor de Produto
$151K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Notable Health é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $280,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Notable Health é $150,750.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Notable Health

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • PayPal
  • Coinbase
  • Tesla
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos