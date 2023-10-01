NOS Salários

Diretório de Empresas
O salário da NOS varia de $23,736 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $58,309 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NOS. Última atualização: 10/23/2025

Analista de Dados
$23.7K
Gestor de Produto
$49.3K
Gestor de Projecto
$28.2K

Engenheiro de Vendas
$30.5K
Engenheiro de Software
$58.3K
Arquitecto de Soluções
$55.8K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na NOS é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $58,309. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NOS é $39,899.

