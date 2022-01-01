Diretório de Empresas
NortonLifeLock
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

NortonLifeLock Salários

O salário da NortonLifeLock varia de $21,883 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $273,360 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NortonLifeLock. Última atualização: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $200K
Analista de Negócio
$157K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Desenvolvimento de Negócio
$159K
Atendimento ao Cliente
$194K
Gestor de Ciência de Dados
$233K
Cientista de Dados
$71.8K
Analista Financeiro
$141K
Marketing
$189K
Operações de Marketing
$85.4K
Designer de Produto
Median $109K
Gestor de Programa
$273K
Gestor de Projecto
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Gestor de Engenharia de Software
$152K
Arquitecto de Soluções
$239K
Gestor de Programa Técnico
$209K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

30%

ANO 1

30%

ANO 2

40%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na NortonLifeLock, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 30% adquire-se no 1st-ANO (30.00% anual)

  • 30% adquire-se no 2nd-ANO (30.00% anual)

  • 40% adquire-se no 3rd-ANO (40.00% anual)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na NortonLifeLock é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $273,360. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NortonLifeLock é $154,087.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para NortonLifeLock

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Oracle
  • SoFi
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos