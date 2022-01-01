NortonLifeLock Salários

O salário da NortonLifeLock varia de $21,883 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $273,360 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NortonLifeLock . Última atualização: 10/23/2025