Northern Trust
Northern Trust Salários

O salário da Northern Trust varia de $46,672 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $255,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Northern Trust. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $148K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócio
Median $78K
Gestor de Produto
Median $110K

Tecnólogo de Informação (TI)
Median $46.7K
Arquitecto de Soluções
Median $238K
Analista Financeiro
Median $123K
Gestor de Engenharia de Software
Median $255K
Contabilista
$107K
Assistente Administrativo
$63.7K
Atendimento ao Cliente
$79.6K
Analista de Dados
$81.4K
Cientista de Dados
$94.5K
Recursos Humanos
$86.2K
Banker de Investimento
$86.2K
Designer de Produto
$139K
Recrutador
$131K
Analista de Cibersegurança
$109K
Gestor de Programa Técnico
$240K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Northern Trust é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $255,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Northern Trust é $108,206.

