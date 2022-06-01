Diretório de Empresas
Nortal
Nortal Salários

O salário da Nortal varia de $38,904 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $121,605 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Nortal. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $78K
Cientista de Dados
$77.3K
Recursos Humanos
$122K

Gestor de Projecto
$41.3K
Recrutador
$38.9K
Arquitecto de Soluções
$81.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Nortal é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $121,605. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Nortal é $77,644.

