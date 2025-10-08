Diretório de Empresas
Noon
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Backend

  • Greater Dubai Area

Noon Engenheiro de Software Backend Salários em Greater Dubai Area

O pacote de remuneração in Greater Dubai Area mediano de Engenheiro de Software Backend na Noon totaliza AED 276K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Noon. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total por ano
AED 276K
Nível
SDE 2
Base
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bónus
AED 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Noon?

AED 588K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Noon in Greater Dubai Area situa-se numa remuneração total anual de AED 408,034. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Noon para a função de Engenheiro de Software Backend in Greater Dubai Area é AED 300,073.

Outros Recursos