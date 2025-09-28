Diretório de Empresas
Nineleaps
Nineleaps Analista de Dados Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Analista de Dados na Nineleaps totaliza ₹892K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Nineleaps. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹892K
Nível
-
Base
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
₹13.95M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Nineleaps in India situa-se numa remuneração total anual de ₹1,554,706. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Nineleaps para a função de Analista de Dados in India é ₹892,236.

Outros Recursos