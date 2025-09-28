A remuneração de Engenheiro de Software in India na Nielsen varia de ₹1.72M por year para Software Engineer a ₹6.7M por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.27M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Nielsen. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
