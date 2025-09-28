Diretório de Empresas
Nielsen
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Nielsen Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Nielsen varia de ₹1.72M por year para Software Engineer a ₹6.7M por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.27M.

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Nielsen?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Nielsen in India sits at a yearly total compensation of ₹6,699,892. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Engenheiro de Software role in India is ₹2,270,206.

