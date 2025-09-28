A remuneração de Gestor de Produto in United States na Nielsen varia de $173K por year para Senior Product Manager a $189K por year para Director. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $174K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Nielsen. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
