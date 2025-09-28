Diretório de Empresas
Nielsen
O pacote de remuneração in United States mediano de Marketing na Nielsen totaliza $110K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Nielsen. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Nielsen
Marketing
New York, NY
Total por ano
$110K
Nível
L4
Base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$10K
Anos na empresa
20 Anos
Anos exp
20 Anos
$160K

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Marketing at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $141,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Marketing role in United States is $106,000.

