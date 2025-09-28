A remuneração de Cientista de Dados in United States na Nielsen varia de $111K por year para Data Scientist a $122K por year para Senior Data Scientist. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $115K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Nielsen. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
